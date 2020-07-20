Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена

16:46, 20 июля 2020, ПАИ

Рабочие полностью закончили кладку и на 90% завершили внутреннюю черновую отделку нового здания детского сада на улице Дружбы в Великих Луках. Сегодня, 20 июля, на объекте с визитом побывал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Подрядчик доложил, что на объекте работает около 40 человек. Параллельно ведутся работы по устройству коммуникаций, укладка полов, утепление фасада и монтаж входной группы. Фундамент держится более чем на 400 сваях. «Стоит надежно», - отметил Сергей Грахов.

Также подрядчик рассказал о том, что компания уже договорилась по поводу благоустройства: на территорию будущего детского сада уже завозят песок, с объекта вывозят мусор.