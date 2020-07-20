0
18:31
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
18:28
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
17:02
Скончался создатель Олимпийского мишки
16:57
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
16:46
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
16:15
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
16:03
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Еще новости
Общество

Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Рабочие полностью закончили кладку и на 90% завершили внутреннюю черновую отделку нового здания детского сада на улице Дружбы в Великих Луках. Сегодня, 20 июля, на объекте с визитом побывал председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Подрядчик доложил, что на объекте работает около 40 человек. Параллельно ведутся работы по устройству коммуникаций, укладка полов, утепление фасада и монтаж входной группы. Фундамент держится более чем на 400 сваях. «Стоит надежно», - отметил Сергей Грахов.

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Также подрядчик рассказал о том, что компания уже договорилась по поводу благоустройства: на территорию будущего детского сада уже завозят песок, с объекта вывозят мусор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
20 июля 2020
Где купить «правильные» арбуз и дыню, рассказал Александр Нестерук
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
20 июля 2020
Грозы и до 26 градусов тепла ожидается в Псковской области 21 июля
Скончался создатель Олимпийского мишки
20 июля 2020
Скончался создатель Олимпийского мишки
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
20 июля 2020
Сергей Грахов оценил темпы строительства детских садов в Великих Луках
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
20 июля 2020
Черновая отделка внутри детсада на улице Дружбы в Великих Луках почти завершена
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
20 июля 2020
«Он всегда душевно и интересно рассказывал о погоде» - Тала Нещадимова о смерти Александра Беляева
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
20 июля 2020
В Пскове торжественно отметят День княгини Ольги
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
20 июля 2020
Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Идет загрузка...