Олег Брячак: Лучше, чтобы Курсенков остался главой Себежского района
«Действующий руководитель Себежского района Леонид Курсенков – достойный человек. Лучший выбор для района, чтобы Курсенков остался», - прокомментировал в эфире ПАИ-live 21 июля предстоящие в сентябре выборы главы Себежского района лидер псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.
Также Олег Брячак подтвердил, что «Справедливая Россия» не будет выдвигать своих кандидатов для участия в этой избирательной кампании.
Кроме того, лидер справедливороссов считает лучшим кандидатом на пост главы Печорского района Сергея Тарасика, победившего в досрочных выборах 12 июля.