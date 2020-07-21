Олег Брячак: Лучше, чтобы Курсенков остался главой Себежского района

12:08, 21 июля 2020, ПАИ

«Действующий руководитель Себежского района Леонид Курсенков – достойный человек. Лучший выбор для района, чтобы Курсенков остался», - прокомментировал в эфире ПАИ-live 21 июля предстоящие в сентябре выборы главы Себежского района лидер псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Также Олег Брячак подтвердил, что «Справедливая Россия» не будет выдвигать своих кандидатов для участия в этой избирательной кампании.

Кроме того, лидер справедливороссов считает лучшим кандидатом на пост главы Печорского района Сергея Тарасика, победившего в досрочных выборах 12 июля.