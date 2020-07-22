Новые имена появятся на Доске почёта Псковского филиала Академии ФСИН

20:42, 22 июля 2020, ПАИ

На заседании совета Псковского филиала Академии ФСИН России по результатам работы за 2019-2020 учебный год были определены 12 лучших сотрудников и 10 курсантов вуза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, все они будут занесены на Доску почёта Псковского филиала академии за добросовестную и эффективную работу, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, образцовое выполнение обязанностей, инициативность и активное участие в общественной жизни образовательной организации.

Среди награжденных из числа постоянного состава вуза – начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Наталья Колесникова, начальник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности учебного отдела Галина Кремнева, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Андрей Егоров, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Елена Босак, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Олег Демидов, старший бухгалтер финансово-экономического отделения Виктория Косенкова, старший оперативный дежурный дежурной службы Сергей Семенов, инспектор группы материально-технического и вещевого снабжения отдела тылового обеспечения Ольга Герасимова, инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения Алена Пахомова, старшина курса учебно-строевых подразделений Семен Горячев, методист кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Анастасия Беликова.

Права занесения на Доску почёта среди переменного состава удостоены курсанты Виктория Ложкина, Диана Сабирова, Полина Савельева, Алина Гудилова, Маргарита Рубина, Арамаис Григорян, Екатерина Григорьева, Анна Шарина, Дмитрий Зубов, Юрий Смирнов.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона о службе в уголовно-исполнительной системе России одной из важнейших мер материального стимулирования труда сотрудника является занесение его фамилии и фотографии на Доску почёта в учреждении, в котором он проходит службу.