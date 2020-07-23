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Политика

Новый теплообменник в доме №126 на Леона Поземского установят в августе

Фото: pskovgorod.ru.

Через три недели в доме на улице Леона Поземского, 126 в Пскове начнется установка нового теплообменника, что отчасти поможет решить проблемиу с горячим водоснабжением. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 22 июля депутат округа Григорий Стороненков инициировал очередную встречу главы Пскова с жильцами дома.

Андрей Тарасов, руководитель управляющей организации «ПсковЖилСервис», отметил, что подача горячей воды во многих квартирах дома уже возобновлена, и заверил, что в скором времени вода появится и во многих других квартирах. «Будем продолжать работу, каждую неделю встречаться и наблюдать динамику подачи воды», - сообщил руководитель «ПсковЖилСервиса».

Фото: pskovgorod.ru.

Глава города Елена Полонская напомнила, что власти муниципалитета уже направили в адрес областных властей и регионального Фонда просьбу перенести сроки капремонта в этом доме на более ранние и включить в перечень работ не только ремонт кровли, но и системы горячего водоснабжения. Gредставитель Фонда сообщил, что такое решение уже принято, и что сами работы будут произведены в 2021 году.

Елена Полонская заверила жителей дома, что на следующей неделе будет решен вопрос перерасчетом квитанций за оплату воды.

Ранее жильцы обращались к властям города с просьбой оказать содействие в решении вопроса водоснабжения дома горячей водой. На протяжении двух лет подача горячей воды в квартиры происходит нерегулярно, с продолжительным отключением.

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