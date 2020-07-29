16-летний школьник украл велосипед в Новосокольниках

10:52, 29 июля 2020, ПАИ

16-летний школьник украл велосипед в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подросток похитил велосипед из подъезда дома на улице Ленинской 25 июля. В ходе обыска у него изъяли три велосипеда, принадлежность которых устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

А 27 июля в деревне Курея Плюсского района 40-летний безработный мужчина украл велосипед у 12-летнего мальчика. Подозреваемого нашли сотрудники полиции с применением служебно-разыскной собаки. Похищенный велосипед изъят, ведется проверка.