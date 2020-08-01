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Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе

  • Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Водитель автомобиля Mercedes сбил лося в Псковском районе
    Фото: ПАИ

В Псковском районе водитель автомобиля Mercedes сбил лося, сообщил корреспондент Псковского агентства информации. ДТП произошло в 7 километрах от деревни Подборовье в сторону Ленинградской области.

Когда мужчина совершал поворот, животное неожиданно выскочило на дорогу. Водитель не смог избежать столкновения. Лось погиб мгновенно. Водителя осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, пожарные, аварийно-спасательная служба и бригада скорой медицинской помощи. 

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