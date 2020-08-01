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Пьяного водителя задержали в Великих Луках

В Великих Луках задержали пьяного водителя иномарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс- службе УМВД России по Псковской области.

30 июля около 15:00 у дома на улице Щорса остановили иномарку Škoda, за рулём которой находился пьяный 38-летний житель Великолукского района. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка. За повторное вождение в нетрезвом виде мужчине грозит уголовная ответственность.

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