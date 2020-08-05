Африканская чума свиней не затронула свинокомплексы Псковской области

15:19, 05 августа 2020, ПАИ

Свинокомплексы Псковской области не затронула африканская чума свиней. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

«Всё спокойно, деньги вложены, свинокомплексы защищены нормально, - прокомментировал вспышку африканской чумы Николай Романов. – Я считаю, что население дало слабину в этом году, поэтому так получилось».

Николай Романов отметил, что глава региона Михаил Ведерников дал поручение по замене свиней на другой вид животных.

«Очень много людей, у которых есть охотничьи хозяйства, у них там кабаны, медведи и верблюды, - добавил спикер. – Нужен контроль, и всё будет нормально».