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Общество

Африканская чума свиней не затронула свинокомплексы Псковской области

Фото Андрея Степанова

Свинокомплексы Псковской области не затронула африканская чума свиней. Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

«Всё спокойно, деньги вложены, свинокомплексы защищены нормально, - прокомментировал вспышку африканской чумы Николай Романов. – Я считаю, что население дало слабину в этом году, поэтому так получилось».

Николай Романов отметил, что глава региона Михаил Ведерников дал поручение по замене свиней на другой вид животных.

«Очень много людей, у которых есть охотничьи хозяйства, у них там кабаны, медведи и верблюды, - добавил спикер. – Нужен контроль, и всё будет нормально».

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