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Происшествия

Водителя из Опочецкого района осудили за смерть пешехода

За смерть пешехода осудили водителя из Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В феврале текущего года обвиняемый сел за руль автомобиля Mitsubishi Lancer в состоянии опьянения. Водитель выехал на полосу встречного движения, а после и на обочину, где совершил наезд на потерпевшего, который производил уборку территории, прилегающей к пожарно-спасательной части.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7,5 лет лишения свободы  с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

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