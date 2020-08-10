Водителя из Опочецкого района осудили за смерть пешехода

14:06, 10 августа 2020, ПАИ

За смерть пешехода осудили водителя из Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В феврале текущего года обвиняемый сел за руль автомобиля Mitsubishi Lancer в состоянии опьянения. Водитель выехал на полосу встречного движения, а после и на обочину, где совершил наезд на потерпевшего, который производил уборку территории, прилегающей к пожарно-спасательной части.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.