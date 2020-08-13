В Красногородске начался ремонт автодороги и дворовой территории

23:40, 13 августа 2020, ПАИ

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы» начался ремонт автодороги общего пользования на улице Нагорной, от дома № 20а на улице Калинина до дома № 25 на улице Нагорной, и дворовой территории многоквартирных домов № 27, 29 на улице Богданова. Об этом пишет районная газета «Заря».

Подрядчиком выступило ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Сумма всех выделенных средств из областного и муниципального бюджетов – 6 271,72 рубля. Ремонт продлится до 15 сентября. Общая протяжённость отремонтированных дорог составит 0,750 км, площадь – 4 600 метров квадратных.