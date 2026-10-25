Михаил Ведерников поблагодарил работников кабельной промышленности Псковской области

14:56, 25 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников кабельной промышленности с профессиональным праздником в своём канале в MAX.

Он отметил, что в Псковской области эта отрасль представлена крупными предприятиями: ООО «Севкабель», ООО «Псковкабель», ООО «Кабельный завод «АЛЮР», ООО «ВЛКЗ» и ООО «Кабельный завод «Магна».

Глава региона подчеркнул, что компании выпускают широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, активно развивают импортозамещение и внедряют инновационные технологии. Среди их заказчиков – ведущие предприятия атомной промышленности, машиностроения, судостроения, энергетики, металлургии и строительства.

«Продукция псковских производителей востребована не только в России, но и за её пределами. Поздравляю работников кабельной промышленности с профессиональным праздником! Спасибо за ваш вклад в развитие промышленного потенциала Псковской области», – написал Михаил Ведерников.