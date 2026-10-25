Наставница из Пскова победила во всероссийском конкурсе «Лига вожатых»

15:16, 25 октября 2026, ПАИ

Девятый сезон Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых» завершился в Москве. В этом году он объединил более 11 тысяч участников со всей страны, до финала дошли 300 лучших, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Он отметил, что конкурс стал серьёзной проверкой профессиональных навыков современных вожатых и наставников. Участники прошли четыре испытания, где продемонстрировали умение мыслить стратегически, объединять детский коллектив, выстраивать команду, находить нестандартные решения и проявлять эмоциональный интеллект.

В номинации «Наставник в сфере воспитания» победила начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, председатель правления Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, эта победа – признание многолетней работы, большого опыта и настоящего призвания. Алла Альбертовна воспитывает новые поколения вожатых, передаёт знания, традиции и любовь к общему делу.

«Для Псковской области студенческие отряды – особая история. Наши ребята работают вожатыми в детских лагерях в регионе и стране, участвуют во всероссийских сменах, возвращаются с новым опытом и сами становятся наставниками. Поздравляю Аллу Альбертовну и всю псковскую команду вожатых. Новых успехов и новых побед!» – сказал глава региона.