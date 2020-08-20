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Псковская область стала лидером по лесной очистке воздуха

Лидерами по лесной очистке воздуха стали города Псковской области (доля поглощённых веществ – 15%), Калужской области (22%), Воронежской области (12%). Причём необходимый объём поглощения в этих областях (4–8 тыс. т/год) схож с объёмами, которые должны поглощать леса вокруг многих других городов лесной зоны, например, в Ивановской, Орловской, Ульяновской областях, где поглощённая доля составляет 1–2%.

Низкие проценты можно объяснить тем, что на пригородных территориях слишком мало леса. Наконец, удалось найти регион, где воздухоочистная способность лесов превышает уровень выбросов – в Кабардино-Балкарии пригородные леса могут поглотить на 2% больше выбросов, чем дают местные стационарные загрязнители. Но в целом оказалось, что в абсолютном большинстве городов сохранившиеся пригородные леса способны поглотить не более 4% от общих выбросов токсичных веществ.

Как сообщает издание «Наука и жизнь», сотрудники Московского государственного университета (МГУ) исследовали грязепоглотительную способность российских лесов относительно выбросов со стационарных источников загрязнения. На самом деле во многих крупных городах выбросы от автомобильного транспорта значительно выше, чем от стационарных источников, однако исследование проводилось именно для «стационарных» выбросов – поскольку только по ним есть официальная открытая статистика. Данные по автомобильным выбросам не позволяют провести аналогичную работу.

Чтобы определить, насколько эффективно пригородные леса очищают воздух, исследователи оценили соотношение поглощённого объёма загрязняющих веществ и того объёма, который необходимо поглотить для полной очистки воздуха. Загрязнение оценивали по количеству пыли и трёх основных газообразных загрязнителей в городах: оксида серы (SO2), оксидов азота и монооксида углерода (CO).

Леса очищают воздух по-разному, в зависимости от того, какие деревья в них растут. Например, светлохвойные и широколиственные леса поглощают из воздуха больший объём токсичных веществ, тогда как темнохвойные – меньший. Кроме того, эффективность леса зависит от того, много ли его растёт вокруг города в той самой трёх-, пяти, десяти- или пятнадцатикилометровой зоне. Не секрет, вокруг крупных городов леса часто бывает очень мало. То же касается городов степной и тундровой зон, где лесонасаждений по естественным причинам меньше, чем в лесных зонах.

 

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