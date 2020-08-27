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Общество

Псковский депутат – о работе в округе: Жители сами обозначают первоочередные вопросы

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов в ходе контрольного выезда в свой округ рассказал о проделанной работе и планах ремонтных работ на следующий год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат отметил, что в этом году отремонтированы дворовые проезды на Сиреневом бульваре, 17 и на улице Звёздной, 16. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в этих дворах заасфальтированы народные тропы и проезд, обустроен новый тротуар, расширен проезд, увеличено количество парковочных карманов.

Также Дмитрий Барабанов рассказал, что в этом году во дворе дома на улице Звёздной, 19 установлена новая детская площадка. На улице Звёздной, 16, 18 и 20 дворовая территория полностью готова. Установка детской площадки по этим адресам была запланирована на этот год, однако на сегодняшний день было принято решение перенести её предварительно на следующий год.

«При общении с жителями округа были обозначены первоочередные вопросы, которые требуют решения. На протяжении трёх лет мы решаем их по мере необходимости и по мере их важности. На сегодняшний день решены вопросы благоустройства многих дворовых территорий, сейчас ведутся работы по благоустройству дворовых проездов, устанавливаются новые детские площадки. При дальнейшей такой активной поддержке жителей округа и при правильной совместной работе исполнительной и законодательной властей мы будем все вопросы решать и двигаться дальше в рамках благоустройства округа», – заключил депутат. 

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