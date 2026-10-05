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Дни ранней диагностики опухолей лор-органов пройдут в псковской больнице

Дни ранней диагностики опухолей лор-органов, головы и шеи пройдут в Псковской областной клинической больнице 26 и 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Изображение: министерство здравоохранения Псковской области

Приёмы и отбор на лечение проведут ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России (Москва). Обратиться к специалистам могут пациенты с подозрением на доброкачественные и злокачественные опухоли головы, шеи и лор-органов.

«Это уникальная возможность попасть к лучшим федеральным специалистам и получить направление на лечение в Москву, не выезжая из Пскова для первичного этапа. Всё абсолютно бесплатно по полису ОМС», – отметили в министерстве.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС, медицинские выписки (при наличии). При этом направление из поликлиники не нужно.

Приём будет осуществляться 26 и 27 октября с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы. Записываться необходимо заранее по номеру телефона (8 8112) 29-57-00.

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