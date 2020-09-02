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Политика

В Псковской области открылся ещё один зал для самбо

Фото пресс-службы регионального отделения партии

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» 1 сентября в Псковской области оборудовали еще один зал для занятий самбо - в Сосновоборской школе Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Проект «Самбо в школу» в Псковской области реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».

Старт работе зала для единоборств дал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Он передал специальный борцовский ковер. Депутат отметил, что в поселке Сосновый Бор уже развивается самбо, а новый борцовский ковер позволит проводить тренировки в более комфортных условиях.

«В этом году в рамках проекта «Самбо в школу» более 30 школ региона будут оснащены специальными коврами для единоборств. Это даст возможность массово развивать самбо и проводить соревнования на местах», – подчеркнул Александр Козловский.

У ребят из поселка Сосновый Бор уже есть первые достижения. Некоторые из них выполнили нормативы для получения разрядов. Первые разрядные книжки спортсменам вручил Александр Козловский.

 «Желаю, чтобы вы плодотворно тренировались, закаляли характер, преодолевали сложности, уважали соперников и защищали слабых. Новых успехов и повышения профессионального мастерства вам», – напутствовал ребят секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

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