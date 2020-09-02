0
09:44
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
16:01
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
11:02
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
16:09
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
13:44
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
11:21
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
18:28
Борьба на выборах будет конкурентной: интервью с Игорем Соповым
Еще новости
Политика

В Псковской области обнаружено место сожжения пленных времён войны

В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа (ЗВО) обнаружили место сожжения останков пленных советских граждан на территории концлагеря «Моглино» в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

«В ходе проверки архивных данных о месте расположения фашистского концлагеря «Моглино», действовавшего в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена площадка, где ориентировочно с применением химических веществ сжигались тела советских граждан», - рассказал начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк.

Грунт, содержащий пепел и костные останки, передан на экспертизу, специалисты устанавливают площадь места сжигания и приблизительное количество сожжённых останков.

Ранее в районе поисковых работ были обнаружены останки 60 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.

Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. Благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова 1919 года рождения. Затем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
02 сентября 2020
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
30 августа 2020
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
29 августа 2020
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
28 августа 2020
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
28 августа 2020
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
28 августа 2020
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
25 августа 2020
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября
25 августа 2020
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября

Идет загрузка...