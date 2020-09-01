В Белоруссии находятся 200 экстремистов из Украины - Лавров

14:47, 02 сентября 2020, ПАИ

О нахождении на территории Белоруссии около 200 экстремистов из Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в среду, 2 сентября.

«Там есть и «Трезубец» Степана Бандеры, и С14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор». Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице»,— сказал министр иностранных дел.

Лагеря подготовки таких экстремистов, по словам Лаврова, есть в Волынской и Днепропетровской областях Украины.

Россия будет бороться с попытками провокаций, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.