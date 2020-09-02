Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы

16:25, 02 сентября 2020, ПАИ

Те, кто победит на муниципальных выборах, во многом определят вектор развития муниципалитетов на ближайшие годы, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к участникам форума партии «Единая Россия» в Великих Луках во вторник, 2 сентября.

«И для областной, и для районных властей тесное взаимодействие с муниципальными депутатами — необходимое условия для качественной и результативной работы», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что администрация области тесно работает с депутатами Псковского областного Собрания, которые активно отстаивают интересы муниципалитетов и тесно работают с депутатами в районах. «Это командная работа, которая даже в условиях ограниченных ресурсов позволяет добиться многого», - отметил он.

«Я сам был муниципальным депутатом и представляю, как сложно работать без собственных ресурсов и прямых рычагов управления», - сказал Михаил Ведерников.

В Псковской области 13 сентября предстоят массовые муниципальные выборы. В них участвует более 2 тысяч кандидатов от восьми политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.