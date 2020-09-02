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Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы

Фото газеты Великолукская правда. Новости

Те, кто победит на муниципальных выборах, во многом определят вектор развития муниципалитетов на ближайшие годы, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к участникам форума партии «Единая Россия» в Великих Луках во вторник, 2 сентября.

«И для областной, и для районных властей тесное взаимодействие с муниципальными депутатами — необходимое условия для качественной и результативной работы», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что администрация области тесно работает с депутатами Псковского областного Собрания, которые активно отстаивают интересы муниципалитетов и тесно работают с депутатами в районах. «Это командная работа, которая даже в условиях ограниченных ресурсов позволяет добиться многого», - отметил он.

«Я сам был муниципальным депутатом и представляю, как сложно работать без собственных ресурсов и прямых рычагов управления», - сказал Михаил Ведерников.

В Псковской области 13 сентября предстоят массовые муниципальные выборы. В них участвует более 2 тысяч кандидатов от восьми политических партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», Партии Роста, Родной партии и Партии социальной защиты.

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