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Экономика

Как бизнес пережил пандемию, станет понятно в 2021 году — эксперт

Анастасия Иванова: последствия коронавируса для бизнеса окончательно будут понятны в начале 2021 года

Как псковский бизнес пережил пандемию, станет понятно в начале 2021 года, тогда статистика будет более объективной. Такую точку зрения высказала директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова на пресс-конференции в четверг, 3 сентября.

«По нашим предпринимателям, тем, кто взаимодействует с Фондом, у нас встречаются единичные случаи закрытия. Кто-то «перетерпел», кто-то диверсифицировал производство, оптимизировал внутренние процессы, кто-то наконец-то доделал сайт, стал заниматься соцсетями», - отметила Анастасия Иванова.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Пскове начнет работу Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Он расположится на улице Гоголя, 14. На одной площадке объединены все существующие институты поддержки предпринимателей, таким образом, создано единое окно – «МФЦ для бизнеса», отметила Анастасия Иванова.

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