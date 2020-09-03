Центр «Мой бизнес» откроется в Псковской области

11:25, 03 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области откроется центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Об этом в четверг, 3 сентября, на пресс-конференции сообщила директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анастасии Ивановой, такие центры сейчас открываются по всей России. Она отметила, что основная цель создания такого центра заключается в том, чтобы предприниматели могли получить здесь комплексную поддержку в формате одного окна.

В частности, с помощью такого центра предприниматели смогут озвучить менеджеру свои потребности, который затем поможет составить алгоритм дальнейших действий по решению того или иного вопроса, уточнила Анастасия Иванова.

Центр «Мой бизнес» в Пскове находится на улице Гоголя, 14. На одной площадке объединены все существующие институты поддержки предпринимателей, таким образом, создано единое окно – «МФЦ для бизнеса», подчеркнула Анастасия Иванова.

В структуру центра вошли Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Центр инноваций социальной сферы Псковской области, Инжиниринговый центр Псковской области.

Официальное открытие центра запланировано на конец сентября. Однако в новом формате все эти организации, в общем, уже работают. Наибольшим спросом пользуется мера поддержки в виде предоставления займов. Причём, на удивление, займы берут именно на развитие бизнеса. То есть люди даже после кризиса из-за пандемии стремятся не закрывать своё дело, а развивать его, заключила Анастасия Иванова.

Центры инфраструктуры малого и среднего предпринимательства создаются в каждом регионе России. Они создаются для того, чтобы помочь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В состав такой структуры входят центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», центры поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки.

В таких центрах граждане могут оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке. Например, в центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате одного окна, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.