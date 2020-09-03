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Общество

В день открытия Пушкинского театрального фестиваля артисты будут читать Пушкина на улице

Андрей Пронин. Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

20 сентября в Пскове на улице Пушкина в день открытия XXVII Пушкинского театрального фестиваля артисты Псковского академического театра драмы будут читать произведения Александра Пушкина. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

«В день открытия фестиваля на улице Пушкина наши артисты будут читать Пушкина прямо в режиме пленэра», – сказал Андрей Пронин в эфире ПАИ-live.

Арт-директор Псковского академического театра драмы напомнил, что из-за пандемии коронавируса проведение Пушкинского театрального фестиваля, которое было запланировано на май, было отменено. Фестиваль пришлось проводить в онлайн-режиме, и видеотрансляции 22 спектаклей посмотрели 62 тысячи зрителей. Теперь же фестиваль будет проведён в офлайн-режиме, уточнил он.

В рамках эфира Андрей Пронин рассказал, какая программа подготовлена для зрителей XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Он также подчеркнул, что в целях противодействия распространению коронавируса в Псковском драмтеатре люди будут рассаживаться в шахматном порядке.

«Надеюсь, что фестиваль пройдёт на достойном уровне. И дай Бог, чтобы нам не помешали очередные санитарные ограничения», – заключил Андрей Пронин. 

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