Ефремова осудят на 6-8 лет — адвокат актера

20:19, 05 сентября 2020, ПАИ

По мнению адвоката актера Михаила Ефремова, его подзащитный будет осужден на 6-8 лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала «Москва 24» в субботу, 5 сентября.

Он рассказал, что на оглашение приговора Ефремов приедет с вещами, на случай, если суд вынесет обвинительный приговор и мера пресечения с домашнего ареста будет заменена на содержание в СИЗО.

Суд вынесет решение по делу Ефремова 8 сентября.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, его автомобиль был исправен.