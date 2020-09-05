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Страна и мир

Ефремова осудят на 6-8 лет — адвокат актера

По мнению адвоката актера Михаила Ефремова, его подзащитный будет осужден на 6-8 лет заключения в колонии общего режима. Об этом Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала «Москва 24» в субботу, 5 сентября.

Он рассказал, что на оглашение приговора Ефремов приедет с вещами, на случай, если суд вынесет обвинительный приговор и мера пресечения с домашнего ареста будет заменена на содержание в СИЗО.

Суд вынесет решение по делу Ефремова 8 сентября.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, его автомобиль был исправен.

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