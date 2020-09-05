Девочка из Ленинградской области сбежала в Псков к доставщику еды

09:45, 06 сентября 2020, ПАИ

13-летняя девочка из Ленинградской области сбежала в Псков к доставщику еды, сообщает 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Около часа ночи 5 сентября в полицию города Тосно обратилась жительница посёлка Ульяновка. Она рассказала, что из её дома пропала племянница. Оказалось также, что девочка уже успела позвонить бабушке и рассказала, что находится в Пскове. Родственники девочки признались сотрудникам полиции, что раньше она уже убегала к 22-летнему жителю Пскова, который работал доставщиком еды.

Родители школьницы сейчас находятся в Минске у родственницы.