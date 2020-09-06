Участники марафона «Псковжилстрой»: Отличная трасса, бежалось хорошо!

21:14, 06 сентября 2020, ПАИ

В марафоне «Псковжилстроя», который бежал в воскресенье, 6 сентября, по улицам Пскова, приняли участие более трехсот спортсменов из России, Беларуси, Эстонии. После финиша марафонцы поделились с корреспондентом Псковского агентства информации впечатлениями.

Утро началось с пасмурной погоды: слегка прохладной, не солнечной и с редким дождиком. Но такая погода пришлась на руку, точнее, на ногу бегущим: забег был приятным и комфортным.

Дистанцию в 10 км первым преодолел Илья Уткин из Великих Лук, а вторым прибежал Евгений Марков, житель города Острова, для которого этот марафон стал первым в его жизни.

С приятной усталостью на лице Евгений поделился: «Отличные впечатления. В следующем году тоже хочу участвовать». В 2021 году будет стараться занять 1 место, заявил он.

Алексей Шевченко из Санкт-Петербурга пробежал 10 км за 39:35 минут и, кажется, чувствовал себя так, будто готов был преодолеть еще столько же. Алексей организацию марафона оценил высоко, сделав единственное замечание. Единственное, с разметкой чуть – чуть не повезло, нас не туда повернули. А в целом, очень хорошо».

Необязательно спортсмены-профессионалы занимают лидирующие места, и это доказала замечательная Ольга Лебедева, учитель начальных классов из Смоленска. Хотя физической форме Ольги может позавидовать любая легкоатлетка. Жизнерадостная смолянка заняла в марафоне на 10 км среди девушек 3 место.

«Мы в Пскове уже второй раз с мужем, бегаем здесь тоже второй раз. Приезжаем в гости к родственникам второй год, и участвуем в вашем марафоне. Безумно нравится организация, старты, впечатления, стартовые пакеты. Органиторы и те, кто марафон поддержал — просто молодцы. Хорошо что находятся такие люди и компании. И мы хотим еще раз. Я бегаю и для результата, и для удовольствия».

Еще один житель Смоленска, Дмитрий, в Пскове оказался впервые. Приехал специально для участия в марафоне «Псковжилстроя»:

«Очень понравился город сам, первый раз здесь. Отличная погода: не жарко, не душно, не солнечно, слегка пасмурно. Хорошо бежалось, отличная трасса: почти нет горочек, очень легко, темп отлично выдержан на всей дистанции, поэтому, более-менее результат получился». Дмитрий преодолел 10 км за 43 минуты и готов взять реванш в следующем году.

Марафон «Псковжилстроя», судя по его участникам, еще и еще раз доказывает: бег не только для спортсменов, длинные дистанции подвластны и любителям бега.

Псковичка Екатерина, пробежавшая 10 км за 50 минут, рассказала, что все получилось на «отлично»: «В следующем году побегу! Я обычно бегаю во всех псковских соревнованиях, чисто для поддержки здоровья».

Не только марафонцы юных и средних лет берутся преодолевать такие не каждому подвластные дистанции, но и люди, умудренные опытом. Александр Юрьевич Волнягин, коренной житель Пскова, пробежавший дистанцию длиною в 10 км за 59 минут, собой доволен не очень: «Слабенький результат, конечно. Это все последствия коронавируса. Я раньше за 45 бегал».

Александр Юрьевич справедливо отметил, что дистанция, это столько спорт на износ, а просто создание хорошего настроения»: «В следующем году тоже буду участвовать. Я участвую во всех соревнованиях, в разных городах».

Отметим, что в марафоне «Псковжилстроя» бежали и сами псковжилстроевцы: компания оказалась богата любителями спорта - и с дистанции никто не сошел.