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Политика

Мишустин назвал Путина своим наставником

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал своим наставником президента РФ Владимира Путина. Об этом премьер-министр заявил 7 августа, отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса «Лидеры России», пишет газета «Известия».

«Сегодня для меня наставник – президент России, говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться», – сказал он и подчеркнул, что первыми его наставниками были родители, а затем – учителя в школе.

Впоследствии на каждом этапе жизни – и личном, и рабочем – у Михаила Мишустина были свои наставники, поделился он. По мнению премьера, наставничество – тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать, объяснил он.

Накануне в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». По итогам конкурса выберут 100 победителей, которые получат наставников из числа ведущих государственных деятелей России или руководителей крупных корпораций и бизнеса.

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