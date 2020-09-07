Мишустин назвал Путина своим наставником

11:39, 07 сентября 2020, ПАИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал своим наставником президента РФ Владимира Путина. Об этом премьер-министр заявил 7 августа, отвечая на вопросы участников суперфинала конкурса «Лидеры России», пишет газета «Известия».

«Сегодня для меня наставник – президент России, говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться», – сказал он и подчеркнул, что первыми его наставниками были родители, а затем – учителя в школе.

Впоследствии на каждом этапе жизни – и личном, и рабочем – у Михаила Мишустина были свои наставники, поделился он. По мнению премьера, наставничество – тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать, объяснил он.

Накануне в подмосковном Солнечногорске стартовал суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России». По итогам конкурса выберут 100 победителей, которые получат наставников из числа ведущих государственных деятелей России или руководителей крупных корпораций и бизнеса.