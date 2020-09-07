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Контрабанду сигарет на миллион рублей предотвратили таможенники в Псковской области

Контрабанду сигарет на миллион рублей предотвратили таможенники в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сигареты удалось обнаружить в вагонах с пшеницей на железнодорожном пункте пропуска Посинь в Себежском районе. 16 740 пачек были обмотаны черной полиэтиленовой пленкой и засыпаны зерном. Табачную продукцию с акцизными марками Белоруссии, Казахстана и Таджикистана злоумышленники пытались вывезти в двух железнодорожных вагонах, которые следовали из Ростовской области в Латвию.

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