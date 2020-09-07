Навального вывели из искусственной комы

17:13, 07 сентября 2020, ПАИ

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике Charite, улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клиники.

Немецкие медики отмечают, что Алексей Навальный стал реагировать на словесные раздражители. При этом врачи полагают, что пока ещё «слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления».

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолёта, на котором он возвращался в Москву из Томска. 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.