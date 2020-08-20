0
10:55
Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
09:56
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
09:38
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
09:11
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
08:19
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
23:57
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
23:49
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
Еще новости
Общество

Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолёта

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолёта в местном аэропорту. Он находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили, а общественного деятеля доставили в больницу. В настоящее время Алексей Навальный находится в реанимации без сознания. Он лежит в токсикореанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолёт, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Алексей Навальный был без сознания. Кира Ярмыш отметила, что Алексей Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
20 августа 2020
Ещё 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
20 августа 2020
«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
20 августа 2020
Более 15,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
20 августа 2020
В Гдовском районе нашли заблудившуюся в лесу женщину
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
20 августа 2020
Сезон аллергии в этом году завершится на месяц позже
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
19 августа 2020
Какие находки уже сделали псковские археологи в этом сезоне
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
19 августа 2020
На 8,4% выросло производство скота и птицы на убой в Псковской области
Два дачных дома сгорели в Плюсском районе
19 августа 2020
Два дачных дома сгорели в Плюсском районе

Идет загрузка...