Навальный попал в реанимацию после экстренной посадки самолёта

09:29, 20 августа 2020, ПАИ

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолёта в местном аэропорту. Он находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили, а общественного деятеля доставили в больницу. В настоящее время Алексей Навальный находится в реанимации без сознания. Он лежит в токсикореанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолёт, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в аэропорту Омска из-за токсического отравления блогера. Она добавила, что Алексей Навальный был без сознания. Кира Ярмыш отметила, что Алексей Навальный с утра пил только чай. Она предположила, что блогера могли отравить.