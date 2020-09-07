Псковский губернатор поручил максимально оперативно решать вопросы подготовки к новому отопительному сезону

19:53, 07 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил всем главам муниципальных образований региона максимально оперативно решать вопросы подготовки к новому отопительному сезону. Такое поручение прозвучало во время совещания с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году Псковская область впервые вышла на показатель 100 % готовности, и паспорта готовности к отопительному сезону получили в срок все районы. «Надеюсь, мы сделаем это хорошей традицией», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в Псковской области планируется запустить пилотную программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ. В программу включат несколько разноплановых предприятий, на которых будут отрабатываться различные методы, в том числе и модернизация. Положительный опыт будет распространен на весь регион.