Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области

08:48, 26 августа 2020, ПАИ

В Псковской области с 2021 года планируется запустить пилотную программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ. Об этом заявил вице-губернатор Василий Осипов во время рабочего совещания по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«В неё будут включены несколько разноплановых предприятий, на них будут отрабатываться различные методы, в том числе и модернизация. Положительный опыт будет распространен на весь регион», – отметил Василий Осипов.

На совещании также обсудили недочеты, выявленные в районных ЖКХ в ходе комплексной проверки Ростехнадзора. Большая часть выявленных недочетов касается документационной составляющей подготовки. В ряде муниципалитетов не проведены проверки оборудования. По итогам совещания главы районов и их заместители заверили, что большая часть замечаний будет устранена своими силами.

Василий Осипов отметил, что в решении нескольких особо актуальных вопросов он примет личное участие, а нескольким районным организациям для активизации работы по подготовке к отопительному сезону в ближайшее время будут доведены региональные субсидии.