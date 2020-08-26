0
10:29
Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
10:20
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
10:04
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
09:27
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
08:48
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
07:40
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
19:55
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
Еще новости
Общество

Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области

В Псковской области с 2021 года планируется запустить пилотную программу по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ. Об этом заявил вице-губернатор Василий Осипов во время рабочего совещания по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«В неё будут включены несколько разноплановых предприятий, на них будут отрабатываться различные методы, в том числе и модернизация. Положительный опыт будет распространен на весь регион», – отметил Василий Осипов.

На совещании также обсудили недочеты, выявленные в районных ЖКХ в ходе комплексной проверки Ростехнадзора. Большая часть выявленных недочетов касается документационной составляющей подготовки. В ряде муниципалитетов не проведены проверки оборудования. По итогам совещания главы районов и их заместители заверили, что большая часть замечаний будет устранена своими силами.

Василий Осипов отметил, что в решении нескольких особо актуальных вопросов он примет личное участие, а нескольким районным организациям для активизации работы по подготовке к отопительному сезону в ближайшее время будут доведены региональные субсидии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
26 августа 2020
Александр Козловский обсудил с однопартийцами вопросы развития Порховского района
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
26 августа 2020
211 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
26 августа 2020
60 экскурсий разработали в Псковской области по программе туристического кешбэка
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
26 августа 2020
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
26 августа 2020
Программу оздоровления предприятий ЖКХ готовят в Псковской области
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
26 августа 2020
4 527 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
25 августа 2020
Западный ветер испортит погоду в Псковской области
Tele2 запускает «Безлимит на Telegram»
25 августа 2020
Tele2 запускает «Безлимит на Telegram»

Идет загрузка...