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Политика

Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 21-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 31 августа по 6 сентября, равняется 37,5. В своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 34 поста и 7 «историй».

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, разместивший 16 постов и 240 материалов в «историях». Второе место разделили временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, разместивший 15 постов и 180 материалов в «историях», и председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, разместивший 18 постов и 174 материала в «историях». На третьей позиции – губернатор Костромской области Сергей Ситников, разместивший 13 постов и 141 материал в «историях».

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