0
21:44
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
21:23
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области
20:55
Управление специальных программ администрации Псковской области возглавит Андрей Вьюнов
20:44
С 1 октября псковичи будут получать детские пособия на карту «Мир»
20:36
Псков на карте барной индустрии
20:36
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
20:23
4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Еще новости
Общество

С 1 октября псковичи будут получать детские пособия на карту «Мир»

Фото: Андрей Степанов.

С 1 октября этого года пособия и социальные выплаты на детей будут зачислять на банковские карты, относящиеся к национальной платежной системе «Мир». Об этом сообщается в Instagram комитета по социальной защите Псковской области.

В перечень пособий попали ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей, выплата на ребенка от 3 до 7 лет, единовременное пособие на рождение ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Если к 1 октября у получателя детских пособий не будет карты «Мир», банк зачислит деньги на сберегательный счет или вклад, открытый получателем. Если такого счета нет, банк откроет новый счет и зачислит денежные средства туда. Получателя выплаты проинформируют об этом.

Реквизиты карты «Мир» для зачисления пособий и социальных выплат можно предоставить в органы социальной защиты либо через МФЦ.

В этом месяце  Псковская область получила 208 миллионов рублей на выплаты детских пособий. Пособия на детей от 3 до 7 лет зачислят псковичам на этой неделе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
07 сентября 2020
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области
07 сентября 2020
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Управление специальных программ администрации Псковской области возглавит Андрей Вьюнов
07 сентября 2020
Управление специальных программ администрации Псковской области возглавит Андрей Вьюнов
С 1 октября псковичи будут получать детские пособия на карту «Мир»
07 сентября 2020
С 1 октября псковичи будут получать детские пособия на карту «Мир»
Псков на карте барной индустрии
07 сентября 2020
Псков на карте барной индустрии
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
07 сентября 2020
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области
07 сентября 2020
4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Псковский губернатор поручил максимально оперативно решать вопросы подготовки к новому отопительному сезону
07 сентября 2020
Псковский губернатор поручил максимально оперативно решать вопросы подготовки к новому отопительному сезону

Идет загрузка...