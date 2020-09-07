С 1 октября псковичи будут получать детские пособия на карту «Мир»

20:44, 07 сентября 2020, ПАИ

С 1 октября этого года пособия и социальные выплаты на детей будут зачислять на банковские карты, относящиеся к национальной платежной системе «Мир». Об этом сообщается в Instagram комитета по социальной защите Псковской области.

В перечень пособий попали ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей, выплата на ребенка от 3 до 7 лет, единовременное пособие на рождение ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Если к 1 октября у получателя детских пособий не будет карты «Мир», банк зачислит деньги на сберегательный счет или вклад, открытый получателем. Если такого счета нет, банк откроет новый счет и зачислит денежные средства туда. Получателя выплаты проинформируют об этом.

Реквизиты карты «Мир» для зачисления пособий и социальных выплат можно предоставить в органы социальной защиты либо через МФЦ.

В этом месяце Псковская область получила 208 миллионов рублей на выплаты детских пособий. Пособия на детей от 3 до 7 лет зачислят псковичам на этой неделе.