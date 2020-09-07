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Общество

208 миллионов получила Псковская область на выплаты детских пособий

В этом месяце Псковская область получила 208,4 миллиона рублей из федерального бюджета на выплаты пособий на детей. Финансирование поступило сегодня, 7 сентября, сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова.

Более 200 миллионов уйдет на выплату разных видов пособий, в том числе на детей от 3 до 7 лет. Сегодня комитет отправил средства в подведомственные учреждения, завтра деньги начнут поступать на счета граждан. Зачисление продлится до конца недели.

Ранее родители жаловались в Instagram главы региона, что пособия задерживают. Татьяна Селиверстова пояснила, что конкретный срок выплат федерацией не установлен. «У нас не устанавливается срок. У нас пособие выплачивается или месяц в месяц или месяцем позже. Нет такого, чтобы мы должны были выплатить, к примеру, до пятого числа. Пришло финансирование, мы его отдали, мы его отправили», - сказала заместитель председателя профильного комитета.

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