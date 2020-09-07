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Общество

Пособия на детей от 3 до 7 лет выплатят псковичам на этой неделе

Фото Андрея Степанова.

Пособия на детей от 3 до 7 лет псковским семьям выплатят на этой неделе. Об этом сообщили в Instagram представители комитета по социальной защите Псковской области.

К губернатору Псковской области в его Instagram обратились с вопросом: «Почему задерживают выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет?» Автор жалобы отметил, что в прошлом месяце выплаты поступили уже 4 августа. «К школе еще много что не купили. Не вовремя задерживают», - отмечается в комментарии.

«Выплаты будут на этой неделе», - заверили в профильном комитете.

«У нас не устанавливается срок. У нас пособие выплачивается или месяц в месяц или месяцем позже. Нет такого, чтобы до пятого числа. Пришло финансирование, мы его отдали, мы его отправили», - пояснила первый заместитель председателя комитета Татьяна Селивестрова, подчеркнув, что выплаты не задерживаются.

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