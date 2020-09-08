В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса

09:29, 08 сентября 2020, ПАИ

Паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начинает работу с 10 сентября, поскольку новых случаев заболевания COVID-19 в очаге не выявлено. Об этом сообщается в официальной группе обители в соцсети «ВКонтакте».

За последние десять дней среди братии и сотрудников монастыря не было зарегистрировано ни одного зараженного коронавирусом.

Успенский собор монастыря открывается для паломников 10 сентябя. Посещение собора будет организовано в соответствии с предписаниями санитарных служб.

Ранее Псково-Печерский монастырь закрылся на санитарные мероприятия.

