Псково-Печерский монастырь закрывается до 6 сентября

07:05, 31 августа 2020, ПАИ

Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия, сообщили 30 августа в официальной группе монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Монастырь будет закрыт для паломников с 31 августа до 6 сентября, в этот период там будут проводиться санитарные мероприятия.

Как сообщили работники монастыря, это связано тем, что недавно в обители был престольный праздник с участием большого количества прихожан и паломников. «Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию, монастырь временно закрывается для приема паломников», - написали в группе.

На данный момент Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь остается одним из четырех действующих очагов распространения коронавируса.