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Общество

Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 сентября в стране зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 772 человека.

Всего по состоянию на утро 8 сентября в России выявлено 1 035 789 случаев заболевания коронавирусом, 850 049 человек выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 832 случая заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.

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Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса Лекарство из бычьих легких в пять раз снизило смертность от COVID-19 Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии 1554 человека заразились коронавирусом в Пскове Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области 815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах 4812 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе
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