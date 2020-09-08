Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 сентября в стране зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 772 человека.
Всего по состоянию на утро 8 сентября в России выявлено 1 035 789 случаев заболевания коронавирусом, 850 049 человек выздоровело, 17 993 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 832 случая заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.