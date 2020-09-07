Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Псковской области

21:23, 07 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за прошедший день выявили 20 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 4832. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«Сегодня добавилось +20 новых случаев при 712 проведённых исследованиях. Строчка со смертями, как и строчка с выздоровевшими, остаётся неизменной», - отметил глава региона.

Больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Пскове – 1154, Великих Луках – 925, Псковском районе – 419, а также в Островском (349) и Великолукском (195) районах.

Как и накануне, за сутки ни один пациент с коронавирусом не выздоровел. 3527 человек выписали из больниц за все время пандемии. 65 человек скончались.