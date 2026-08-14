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Как подготовить первоклассника к школе без стресса, рассказала Наталия Соколова

В преддверии нового учебного года уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова поделилась практическими рекомендациями для родителей будущих первоклассников в авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

В первую очередь специалисты рекомендуют начать подготовку с режима дня. За две-три недели до 1 сентября стоит плавно сдвигать время подъёма на 15–20 минут раньше каждые несколько дней, а вечерние мультфильмы заменить на спокойное чтение. Специалисты советуют укладывать ребёнка не позже 21:30.

Для снижения тревожности перед неизведанным эксперты предлагают проигрывать сценарии школьных ситуаций: как познакомиться с соседом по парте, что делать, если захотелось в туалет, как попросить помощь у учителя. Это помогает ребёнку перестать бояться неизвестности.

Родителям рекомендуют вспомнить приятные моменты из своей школьной жизни и избегать фраз с угрозой: «Вот в школе узнаешь…». Говорить с ребёнком следует честно: «Будет интересно, но иногда и трудно. Я помогу». Также важно научить будущего первоклассника самостоятельности в быту: завязывать шнурки, переодеваться на физкультуру, складывать вещи в рюкзак.

Психологи советуют устроить ребёнку экскурсию к школе заранее, показать, где вход и раздевалка. Знакомое место вызывает спокойствие. В первые недели после 1 сентября не рекомендуется записывать ребёнка одновременно в кружки – стоит акцентировать внимание на школе.

«Спрашивайте не «что ты получил?», а «что было интересного?», «что ты чувствовал?» – это снимает напряжение от проверки знаний и формирует положительное отношение к школе», – отметила ведущая программы.

Родителям также советуют следить за своим состоянием, так как дети «зеркалят» взрослых. Создание короткого и весёлого ритуала прощания перед школой даёт ребёнку чувство защищённости.

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