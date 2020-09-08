Михаил Ведерников встретился с новым руководителем управления спецпрограмм

12:22, 08 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил нового руководителя управления специальных программ региональной администрации Андрея Вьюнова и указал ему на приоритетные задачи деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что при противодействии терроризму и экстремизму необходимо сфокусироваться на работе с молодежью и эффективно использовать популярные информационные площадки.

Также глава региона указал на необходимость эффективного и оперативного исполнения госпрограмм Псковской области в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Приоритетными направлениями Михаил Ведерников назвал активизацию работы по координации деятельности администрации области и всего силового блока в работе по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении молодежи, особенно в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Отдельно Михаил Ведерников акцентировал внимание на необходимость обеспечения безопасности дорожного движения в регионе. Для этого, по его словам, необходимо совместно с силовыми структурами скорректировать стратегию по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области.

Андрей Вьюнов поблагодарил губернатора за оказанное доверие и подчеркнул, что стоящие перед структурным подразделением задачи ему ясны и он видит пути их решения.

Андрей Вьюнов родился в 1976 году в Великих Луках. Обучался в школе в Пскове, в Суворовском училище в Санкт-Петербурге, а также Академии ФСБ. Более 20 лет проходил службу в структуре ФСБ Российской Федерации, занимал оперативные и руководящие должности. За время службы Андрей Вьюнов был отмечен ведомственными и государственными наградами.