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Страна и мир

Прямая линия с Путиным в этом году проводиться не будет

В этому году «Прямая линия с Владимиром Путиным» в традиционном формате не будет проводиться, некоторые ее элементы внесут в большую пресс-конференцию президента, которая пройдет в декабре 2020 года, об этом 9 сентября сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков такое решение объясняет тем, что в особых условиях 2020 года президент аналогию таких прямых линий осуществляет уже несколько месяцев. «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», – пояснил Песков. 

В то же время  пресс–секретарь сообщает, что формат «Прямой линии с Владимиром Путиным» отчасти сохранен все-таки будет: «Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре».

Последний раз прямая линия Владимира Путина с российскими гражданами состоялась в июне 2019 года.

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