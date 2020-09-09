0
12:09
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
11:40
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
11:35
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
11:15
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
10:50
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
10:33
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
10:04
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Еще новости
Общество

Две мины и граната обезврежены в Псковской области за сутки

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в лесу около деревни Углы Стругокрасненского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.

Также псковские спасатели обезвредили в лесу около деревни Волчицкое Новоржевского района гранату Ф-1, а в деревне Опочицы Псковского района – миномётную мину калибра 50 миллиметров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
09 сентября 2020
Новый вирус гриппа придет в Псковскую область
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
09 сентября 2020
Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
09 сентября 2020
Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
09 сентября 2020
Работа над созданием тома книги «Солдаты Победы» идет в Себежском районе
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
09 сентября 2020
#Опросник ПАИ: «Видно, что строят. Молодцы!» – псковичи о ремонте дорог
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
09 сентября 2020
Ротенберг попал в больницу в Великих Луках
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
09 сентября 2020
Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи
09 сентября 2020
Помочь продуктами нуждающимся семьям могут псковичи

Идет загрузка...