Две мины и граната обезврежены в Псковской области за сутки

09:28, 09 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в лесу около деревни Углы Стругокрасненского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.

Также псковские спасатели обезвредили в лесу около деревни Волчицкое Новоржевского района гранату Ф-1, а в деревне Опочицы Псковского района – миномётную мину калибра 50 миллиметров.