Две мины и граната обезврежены в Псковской области за сутки
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили три взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в лесу около деревни Углы Стругокрасненского района миномётную мину калибра 82 миллиметра.
Также псковские спасатели обезвредили в лесу около деревни Волчицкое Новоржевского района гранату Ф-1, а в деревне Опочицы Псковского района – миномётную мину калибра 50 миллиметров.