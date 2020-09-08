Кожгалантерейная фабрика в Опочке после пожара переезжает в другое здание

15:50, 09 сентября 2020, ПАИ

Кожгалантерейная фабрика в Опочке после произошедшего в августе пожара продолжит работу в другом здании. Об этом на встрече с главой Опочецкого района Юрием Ильиным в среду, 9 сентября, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Головачев, передает корреспондент газеты «Красный маяк».

В сгоревшем здании сохранился цех по выделке кожи. «Сейчас идёт проверка и наладка оборудования пожарными службами, как и требуется после задымления. Параллельно мы ставим огнетушители, которые используем, и другие средства пожаротушения. Проверим оборудование, и все будет готово к запуску», - сказал Головачев. В цехе продолжат работу 20 сотрудниц.

По сгоревшей части здания будет проведено обследование и принято решение о его либо восстановлении, либо сносе.

Остальное производство продолжит работу в здании на Советской площади Опочки.

«Завозится и закупается оборудование, уже много закуплено, что-то уже едет, что-то заказано. Сейчас большая часть коллектива приводит свои помещения в порядок. Занимается наведением чистоты, порядка и подготовкой к прокладке инженерных сетей и завозу оборудования. Если все будет так, как мы планируем, то 1 октября мы должны открыться», - сообщил генеральный директор предприятия.

Пожар в здании кожгалантерейной фабрики произошел 27 августа, погибли два человека.