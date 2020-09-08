0
23:06
Работа в облаках - Денис Полубелов о том, как кризис пережила IT-сфера
22:08
Здесь будет область-сад
16:16
Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»
20:36
Повелитель ароматов — Антон Москвитин об уникальном бизнесе запахов
17:32
Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу
16:32
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
11:37
Как бизнес пережил пандемию, станет понятно в 2021 году — эксперт
Еще новости
Экономика

Кожгалантерейная фабрика в Опочке после пожара переезжает в другое здание

Кожгалантерейная фабрика в Опочке после произошедшего в августе пожара продолжит работу в другом здании. Об этом на встрече с главой Опочецкого района Юрием Ильиным в среду, 9 сентября, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Головачев, передает корреспондент газеты «Красный маяк».

В сгоревшем здании сохранился цех по выделке кожи. «Сейчас идёт проверка и наладка оборудования пожарными службами, как и требуется после задымления. Параллельно мы ставим огнетушители, которые используем, и другие средства пожаротушения. Проверим оборудование, и все будет готово к запуску», - сказал Головачев. В цехе продолжат работу 20 сотрудниц.

По сгоревшей части здания будет проведено обследование и принято решение о его либо восстановлении, либо сносе.

Остальное производство продолжит работу в здании на Советской площади Опочки.

«Завозится и закупается оборудование, уже много закуплено, что-то уже едет, что-то заказано. Сейчас большая часть коллектива приводит свои помещения в порядок. Занимается наведением чистоты, порядка и подготовкой к прокладке инженерных сетей и завозу оборудования. Если все будет так, как мы планируем, то 1 октября мы должны открыться», - сообщил генеральный директор предприятия.

Пожар в здании кожгалантерейной фабрики произошел 27 августа, погибли два человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»
08 сентября 2020
Новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья покажут участникам «Тура по новостройкам»
Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу
03 сентября 2020
Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
03 сентября 2020
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
Как бизнес пережил пандемию, станет понятно в 2021 году — эксперт
03 сентября 2020
Как бизнес пережил пандемию, станет понятно в 2021 году — эксперт
Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю
02 сентября 2020
Анвар Зуфаров: «Сыр и пряник» уже вписан в историю
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
01 сентября 2020
Возможность снижения процентной ставки по ипотеке появится у покупателей новостройки в ЖК «Александрия»
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
28 августа 2020
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
Совершенствование работы «одного окна» для инвестора
27 августа 2020
Совершенствование работы «одного окна» для инвестора

Идет загрузка...