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Политика

Наблюдателей на муниципальных выборах будет немного – Игорь Сопов

Процесс выдвижения наблюдателей на муниципальные выборы, которые стартуют в Псковской области 11 сентября, закончен, заявил  председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире ПАИ-live 10 сентября.

«Итоги по количеству наблюдателей будут только завтра, но их однозначно немного, потому что не все политические партии готовы выдвинуть наблюдателей на три дня», - отметил Игорь Сопов.

В том числе снижение количества наблюдателей связано с тем, что партии прибегают к другой тактике организации наблюдения – назначению своих сторонников членами комиссии с правом совещательного голоса. В таком случае заявляться за три дня необязательно, достаточно прийти с уведомлением от своего кандидата или партии в единый день голосования в избирательную комиссию.

Кроме того, председатель облизбиркома прокомментировал высказывания политпартий о нехватке финансирования наблюдения на три дня. «У нас участвуют в голосовании пять парламентских партий, которые получают федеральное финансирование. И если они раз в пять лет не могут обеспечить финансово своих наблюдателей, то надо выстраивать свою работу другим образом. К единому дню голосования нужно готовиться», - сказал он и добавил, что у партий, вероятно, есть сторонники среди избирателей, которые готовы работать на выборах как волонтеры.

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