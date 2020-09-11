Мужчина до смерти избил сожительницу в Пушкиногорском районе

16:06, 11 сентября 2020, ПАИ

Житель Пушкиногорского района до смерти избил свою сожительницу Приговором Пушкиногорского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области в пятницу, 11 сентября.

Суд установил, что у мужчины с сожительницей произошел конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый нанес женщине не менее десяти ударов руками и ногами по голове, а также не менее семи ударов в область туловища. В результате женщина от побоев скончалась.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.