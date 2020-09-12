Число заболевших коронавирусом превысило 28,4 млн человек

09:21, 12 сентября 2020, ПАИ

Число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии по данным на утро 12 сентября составило 28 млн 481 тыс 413 человек, таковы данные университета Джонса Хопкинса (США).

С начала пандемии скончалось более 915 тысяч человек, вылечилось 19,2 млн.Лидерами по числу заражений COVID-19 остаются США, Индия и Бразилия.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 118, пишет Интерфакс.