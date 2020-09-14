Сокращение числа депутатов областного Собрания поддержал бюджетный комитет

12:13, 14 сентября 2020, ПАИ

С заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике в Псковском областном Собрании депутатов начался новый парламентский сезон. Парламентарии рассмотрели инициативу о сокращении количества депутатского корпуса – проект закона о поправках в Устав Псковской области включён в повестку всех четырёх комитетов областного Собрания. Депутаты единогласно проголосовали в поддержку законопроекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Депутаты рассмотрели также отчёт об исполнении консолидированного и областного бюджетов за 2019 год – вопреки сложившемуся режиму работы законодательного органа обсуждение финансового документа состоялось на три месяца позже обычных сроков.

«В этом году из-за пандемии коронавируса мы с некоторым опозданием принимаем закон об исполнении бюджета, но законодательство не нарушаем: публичные слушания прошли, заключения Счётной палаты и юристов имеются», - отметил председатель парламентского комитета Борис Полозов и передал слово для доклада коллеге из органа исполнительной власти – заместителю председателя областного комитета по финансам Людмиле Павловой.

Финансист подтвердила, что перенос срока рассмотрения законопроекта не повлечёт никаких проблем – в федеральное казначейство отчёт об исполнении бюджета области был направлен ещё в феврале, и у ведомства нет замечаний к документу.

«Исполнение и областного, и местных бюджетов в 2019 году шло планомерно, без каких-то кризисных моментов, с некоторым напряжением в конце года, но это обычная ситуация», - сообщила Людмила Павлова.

Бюджет региона за 2019 год исполнен по доходам в сумме 36 млрд 65 млн 955 тысяч рублей, по расходам – 36 млрд 466 млн 717 тысяч рублей с дефицитом 400 млн 762 тысяч рублей, при утвержденном дефиците – 1 млрд 524 млн 444 тысяч рублей. Доходная часть областного бюджета исполнена на 96,4%, расходная – на 93,4%.

Депутатам была представлена подробная презентация о расходовании бюджетных средств по всем социальным сферам и отраслям экономики.

«Проводилась ли работа по замещению коммерческих кредитов бюджетными?» - поинтересовался Борис Полозов. По словам заместителя руководителя комитета по финансам, работа с Минфином по реструктуризации долгов региона ведётся в постоянном режиме. «В 2019 году нам удалось погасить гарантию, которая выдавалась по проекту «Чистая вода» в размере более 300 млн рублей». Расходы на обслуживание госдолга постепенно снижаются», - проинформировала депутатов Людмила Павлова.

Вопрос вице-спикера Юрия Сорокина был адресован заместителю председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Лобунову: «Проект «Северный обход» будет когда-то закончен?»

«Нет никаких сомнений, что реализация проекта продолжится и завершится. Приостановка строительства связана с необходимостью корректировки проектной документации – объект сложный. В октябре выходим на госэкспертизу. Подтверждение финансирования из федерального бюджета в полном объёме у нас есть», - прокомментировал ситуацию представитель профильного комитета.

Депутат Анатолий Тиханов продолжил тему дорожного строительства. «Больше трёх лет обсуждается вопрос о ремонте моста через реку Милёвку на улице Гремячей в Пскове. Есть подвижки?»

По словам Дмитрия Лобунова, проект разработан, начаты конкурсные процедуры, контракт на осуществление реконструкции городские власти планируют заключить уже в этом году, а сами работы провести в следующем.

Члены комитета не высказали замечаний к представленному отчёту об исполнении бюджета за прошлый год и рекомендовали принять соответствующий закон в двух чтениях.

Одновременно с бюджетным отчётом депутаты рассмотрели сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2019 год.

Заслушав информацию об исполнении целевых индикаторов, председатель комитета Борис Полозов задал вопрос докладчику: «Кому эти многочисленные цифры нужны: депутатам – чтобы принять к сведению, администрации, губернатору? Ради чего озвучиваются все эти цифры?»

«При оценке эффективности выполнения госпрограмм выявляются проблемные зоны, на которые должны обращать внимание исполнители – у нас есть проблема с качеством планирования и проведения закупочных процедур», - ответила первый заместитель председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева.

Борис Полозов заметил, что впредь при рассмотрении доклада об исполнении государственных программ депутаты хотели бы видеть не «голые цифры», а конкретные выводы и рекомендации, которые сделаны по результатам оценки эффективности выполненных мероприятий.

Далее депутаты рассмотрели законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год». Парламентарии согласились с представленными расчётами показателя, необходимого для установления социальной доплаты к пенсии, – прожиточный минимум предложено утвердить в сумме 9598 рублей.

На первом после парламентских каникул заседании комитета депутаты вернулись к вопросу о наказах избирателей. Принято решение в следующем году не формировать новый список наказов, а контролировать те поручения избирателей, которые пока ещё не исполнены. Среди наказов – строительство школы в Гдове, перепрофилирование помещений старого перинатального центра в Пскове под городскую поликлинику, строительство очистных сооружений в деревне Суханово, капитальный ремонт Печорской районной больницы.