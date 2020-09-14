В Псковской области предлагают в пять раз увеличить штрафы за граффити

15:56, 14 сентября 2020, ПАИ

Депутаты комитета комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания (ПОС) рассмотрели инициативу исполнительной власти о пятикратном увеличении размера штрафа за надписи и рисунки на стенах домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Заместитель председателя комитета Алексей Севастьянов призвал коллег «аккуратно относиться к таким вопросам». «Ужесточение административного наказания – это, конечно, одна из мер, но не мегаэффективная. Вряд ли компанию подростков, разрисовывающих фасады, остановит увеличение штрафа. Может быть, на наших улицах нужно больше патрулей и больше видеокамер – эти меры точно помогут», - высказал мнение депутат.

По итогам голосования проект закона «О внесении изменения в статью 2.30 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» комитет рекомендовал принять в двух чтениях.

В ходе обсуждения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности областных государственных программ за 2019 год депутаты привлекли внимание к проблеме доступности интернета для сельских школьников. По словам Владимира Яников, в период дистанционного обучения из-за отсутствия устойчивого соединения дети и педагоги испытывали большие трудности. Первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева подтвердила, что при оценке эффективности исполнения госпрограмм на эту проблему также обращалось внимание.

Также комитет рассмотрел и поддержал проект закона «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджет за 2019 год» и изменения в регламент областного Собрания депутатов.