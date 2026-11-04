Гала-концерт «Мы едины – мы непобедимы» прошёл в Стругах Красных
В районном Доме культуры в Стругах Красных в День народного единства прошёл гала-концерт «Мы едины – мы непобедимы» по итогам дистанционного смотра-конкурса, посвящённого Году единства народов России. Об этом пишет газета «Струги».
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
На сцене собрались артисты со всего района. Перед концертом всех объединили пироги и чай. Театральный коллектив «Премьера» показал постановку «Пирог дружбы».
Ведущий Илья Панасюк поздравил собравшихся и отметил, что зрители увидят яркие таланты и почувствуют дух единства и дружбы. Артисты читали стихи, пели песни и танцевали.
В завершение прошло награждение победителей конкурса. Дипломы лауреатов вручила директор районного культурного центра Ольга Богданова.
Напомним, что региональное отделение Ассамблеи народов России в Псковской области поддержало проект «Пирог на четвёртое» и учредило подарки для авторов самых ярких пироговых историй в районе.
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