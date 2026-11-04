Гала-концерт «Мы едины – мы непобедимы» прошёл в Стругах Красных

22:09, 04 ноября 2026, ПАИ

В районном Доме культуры в Стругах Красных в День народного единства прошёл гала-концерт «Мы едины – мы непобедимы» по итогам дистанционного смотра-конкурса, посвящённого Году единства народов России. Об этом пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»











На сцене собрались артисты со всего района. Перед концертом всех объединили пироги и чай. Театральный коллектив «Премьера» показал постановку «Пирог дружбы».

Ведущий Илья Панасюк поздравил собравшихся и отметил, что зрители увидят яркие таланты и почувствуют дух единства и дружбы. Артисты читали стихи, пели песни и танцевали.

В завершение прошло награждение победителей конкурса. Дипломы лауреатов вручила директор районного культурного центра Ольга Богданова.

Напомним, что региональное отделение Ассамблеи народов России в Псковской области поддержало проект «Пирог на четвёртое» и учредило подарки для авторов самых ярких пироговых историй в районе.